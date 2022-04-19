Эксперт объяснил, как защитить свою банковскую карту от мошенников
Эксперт по информационной безопасности Александр Власов заявил, что в летний отпускной период ожидается новая волна активности мошенников, поэтому гражданам следует позаботиться о защите своих данных, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, совершая онлайн-покупки лучше самостоятельно набирать адрес сайта, а также отказаться от сохранения данных банковской карты на сайтах интернет-магазинов и каждый раз вводить их вручную.
Кроме того, он посоветовал не держать на счёте слишком много денег, а для контроля расходов обязательно подключить мобильный банк, который поможет контролировать все списания.
«Обязательно нужно подключить мобильный банк. Если вы видите, что какие-то деньги списываются без вашего ведома, нужно сразу отменить операцию», — заключил Власов.
Ранее в МВД РФ заявили, что после начала спецоперации в России уменьшилось количество случаев мошенничества с применением IT-технологий, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 640 / сут.
Умерли
374 тыс.+235 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 763 / сут.
- Криштиану Роналду пропустит игру против «Ливерпуля» из-за смерти новорождённого сына
- Сергей Зверев: У Аллы Пугачевой проблемы со здоровьем
- Эксперт объяснил, как защитить свою банковскую карту от мошенников
- Назван возможный покупатель бизнеса Valio в России
- Компания Henkel объявила о прекращении бизнеса в России
- Кравцов: с 1 сентября в российских школах начнут исполнять гимн РФ
- Шойгу обвинил западные страны в намеренном затягивании конфликта на Украине
- Песков прокомментировал идею изучения истории с первого класса школы
- Центробанк внес систему Hello в реестр операторов платежных систем
- Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru