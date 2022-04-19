Эксперт объяснил, как защитить свою банковскую карту от мошенников

По его словам, совершая онлайн-покупки лучше самостоятельно набирать адрес сайта, а также отказаться от сохранения данных банковской карты на сайтах интернет-магазинов и каждый раз вводить их вручную.

Кроме того, он посоветовал не держать на счёте слишком много денег, а для контроля расходов обязательно подключить мобильный банк, который поможет контролировать все списания.



«Обязательно нужно подключить мобильный банк. Если вы видите, что какие-то деньги списываются без вашего ведома, нужно сразу отменить операцию», — заключил Власов.

Ранее в МВД РФ заявили, что после начала спецоперации в России уменьшилось количество случаев мошенничества с применением IT-технологий, сообщает RT.

