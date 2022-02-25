Следующие - банки? Россиян предупредили о новых атаках хакеров Anonymous

Сергей Вакулин напомнил, что отбить атаки ботнета анонимных активистов почти никому не удавалось.


Кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

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Ранее группа компьютерных взломщиков Anonymous в своем аккаунте в Twitter взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT, объявив кибервойну России. Отмечается, что это связано с российской военной спецоперацией на Украине. По словам Вакулина, эту группировку еще никому не удавалось победить.

«Anonymous – это не просто хакерская группа, а обычные активисты, владеющие некоторыми навыками. Они могут находиться где угодно: один – в США, другой – например, в Эстонии или Японии. Если посмотреть на историю их атак, то можно понять, что не только Россия может стать их объектом. Они атаковали и США, и Сирию, и множество других стран. Насколько я помню, атаку Anonymous еще пока никто не отражал. Там все зависит от ботнета – это те системы, которыми как раз пользуются хакеры для проведения DDoS-атак», - отметил он.

Программист объяснил, что атаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов.

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«Победа в кибервойне зависит от масштаба самого ботнета, а также от того оборудования, которое стоит у Russia Today. С одной стороны, если ботнет действительно будет очень мощным, то RT может упасть. Но я боюсь, что Anonymous могут запустить ботнеты на системы банков. Тогда все банки окажутся в такой неловкой ситуации, когда их приложения и сайты не будут работать», - заключил Вакулин.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне уже скоро ощутят на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.

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