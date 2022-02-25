Следующие - банки? Россиян предупредили о новых атаках хакеров Anonymous

Ранее группа компьютерных взломщиков Anonymous в своем аккаунте в Twitter взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT, объявив кибервойну России. Отмечается, что это связано с российской военной спецоперацией на Украине. По словам Вакулина, эту группировку еще никому не удавалось победить.

«Anonymous – это не просто хакерская группа, а обычные активисты, владеющие некоторыми навыками. Они могут находиться где угодно: один – в США, другой – например, в Эстонии или Японии. Если посмотреть на историю их атак, то можно понять, что не только Россия может стать их объектом. Они атаковали и США, и Сирию, и множество других стран. Насколько я помню, атаку Anonymous еще пока никто не отражал. Там все зависит от ботнета – это те системы, которыми как раз пользуются хакеры для проведения DDoS-атак», - отметил он.

Программист объяснил, что атаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов.