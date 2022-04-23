СМИ: ЦБ России обяжет банки возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней

Центральный банк РФ инициирует внесение поправок в закон, в соответствии с которыми срок возврата банками украденных у граждан средств ограничат до 30 дней. Об этом сообщает РБК.

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СМИ ознакомились с поправками в 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», которые предполагают ввести данное ограничение, отметил представитель ЦБ.

В случае установления факта денежного перевода, на который клиент банк не дал согласие, после получения соответствующего заявления учреждение будет обязано сделать возврат средств в течение 30 дней, отмечает RT.

Отмечается, что ЦБ РФ и участники рынка совместно разрабатывают механизм возврата похищенных злоумышленниками средств граждан.

Ранее эксперт по информационной безопасности Александр Власов заявил, что в летний отпускной период ожидается новая волна активности мошенников, поэтому гражданам следует позаботиться о защите своих данных, сообщает «Вечерняя Москва».

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