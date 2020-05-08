Спасатель рассказал, как избежать кражи денег и продуктов во время похода в магазин

«Если встает классический вопрос – кошелек или жизнь, – конечно лучше отдать кошелек и мешок с продуктами. Однако каждый человек должен думать о своей безопасности. В первую очередь, если люди вышли в магазин, то не нужно выглядеть вызывающе, чтобы никто к вам не подошел и не представил нож к животу или спине, и не стал требовать ваши кольца, цепочки, сережки. Особенно это касается девушек. То есть, одеваемся просто. Во-вторых, если вы идете в магазин, то лучше идти с кем-то. В-третьих, не стоит ходить в темное время суток, постарайтесь в светлое все успевать делать. Далее, не нужно ходить в капюшоне и в наушниках, вы должны видеть и слышать, что происходит вокруг, вы должны периодически крутить головой. Бдительность и осторожность никто не отменял, сейчас это даже важнее. Следующая рекомендация – это иметь два кошелька. Один большой, основной, где будут все карты, в том числе, второй кошелек маленький, и вы только его достаете, когда рассчитываетесь в магазине, там у вас небольшая сумма денег. Просто злоумышленники за вами наблюдают, как говорится, пасут, и, если они увидят, что у вас есть большой кошелек, они за вами пойдут и будут его просить. А если они видят только маленький кошелек, то его и можно отдать без особых проблем, так как сумма там небольшая, отделаться малой кровью», – говорит он.

Также специалист посоветовал приобрести средства самообороны, назвав самые доступные из них.

«Самое доступное и эффективное – это перцовый баллончик, они стоят недорого, а отбиться ими от злоумышленников можно. В любом случае, лучше обходить подозрительные компании, людей в состоянии алкогольного опьянения, рабочих со стран Средней Азии, потому что многие из них сейчас остались без работы, без средств к существованию, людям нужны деньги, чтобы покупать продукты, платить за квартиру и по кредитам. И, как говорил Гёте, закон могуч, но власть нужды сильнее. Поэтому нужны быть острожным, помнить о своей безопасности. И не только в период эпидемии, неблагополучных людей всегда хватает», – отмечает эксперт.

Стоит отметить, что накануне режим самоизоляции был продлен для москвичей до лета. В свою очередь, глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН признался, что силы правопорядка могут не справиться с ростом преступности, который подстегивается длительным карантином.

