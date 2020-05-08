В Профсоюзе полиции заявили о риске грабежей на фоне самоизоляции

Длящийся уже больше месяца нерабочий период в России подходит к концу. Однако даже в случае его прекращения режим самоизоляции останется во многих регионах. В Москве и Подмосковье его, например, уже продлили до 31 мая: ситуация с распространением коронавируса пока не даёт властям оснований для существенного ослабления ограничений.

На фоне вынужденных выходных в соцсетях всё чаще появляются сообщения о нападениях на граждан, причем не всегда с целью ограбления. Так, 5 мая жительница Москвы Алена Ивлева рассказала на своей странице в Facebook, что её среди бела дня избил неизвестный мужчина в районе Белорусского вокзала. По её словам, от мужчины досталось ещё двум женщинам, после чего хулигана скрутили и «отпинали» прохожие. Агрессор не собирался грабить, но, похоже, был не в себе. «Спросила почему он меня ударил, он мне сказал что я без маски, поэтому я в заговоре против мира и заслуживаю смерти», - написала пострадавшая (особенности написания сохранены - прим. НСН).

7 мая жертвой ограбления едва не стал волейболист Алексей Спиридонов. Двое неизвестных напали на него на Киевском шоссе возле МКАД, когда он выходил из банка. Грабители не знали, что перед ними спортсмен, и габариты (рост под два метра) их не остановили. В итоге Спиридонову помог отбиться друг.

«Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И всё это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моем месте была бы бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивления», - сказал Спиридонов агентству «Р-Спорт».

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН отметил, что у него пока нет свежих данных о росте преступности, но но не исключил такое развитие событий в нынешних условиях.

«Судя по тому, как развиваются события, они могут привести к очень серьёзным проявлениям преступности. Потому что когда человеку нечего кушать, он будет отбирать у более слабых и продукты, и деньги. Грабежи станут происходить чаще. Я не исключаю такой возможности, что полиция может просто не справиться со всеми этими вещами. К каждому ведь не поставишь полицейского, и не расставишь их на каждом углу. Помните, ещё в царское время были квартальные — стоял полицейский в каждом квартале. Но сейчас так не получится. Тем более у нас вот в Москве есть отделы полиции, где четверть, а иногда и половина сотрудников болеет. Их просто нет, они на самоизоляции», - рассказал он.

По мнению Пашкина, властям в этой ситуации следует бороться с пьянством и адресно помогать малоимущим.

«Нужно решать не столько вопрос о самоизоляции, сколько реальной помощи гражданам. На Западе раздают деньги люди, а у нас Набиуллина и другие - против. Ну хотя бы прожиточный минимум раздали бы малоимущим гражданам! Это можно сделать не для всех подряд, а для тех, кому не на что кушать. При этом, я считаю, обязательно нужно как можно в большем объёме закрыть алкогольные магазины, потому что люди тратят деньги на алкоголь, на пьянство. Им делать нечего! Пьянство — это добровольное сумасшествие, а сумасшедший может что угодно сделать — и убить, и покалечить, и ограбить», - высказался собеседник НСН.

Ранее столичные власти отчитались об увеличении количества патрулей полиции на улицах и привлечении Росгвардии для борьбы с преступностью в период временной безработицы мигрантов. В качестве одной из мер пресечения преступности мэр Москвы Сергей Собянин назвал возобновление работы всех строительных и промышленных предприятий. В сфере строительства трудоустроено особенно много мигрантов, отметил он в интервью «Первому каналу».

