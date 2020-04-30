МВД отчиталось об уровне преступности в условиях кризиса
Основные показатели криминогенной обстановки в России в целом находятся на уровне 2019 года. Такие данные приводит МВД РФ. За первые три месяца текущего года число убийств сократилось на на 4,9%, разбоев – на 22,4%, грабежей – на 8,4%.
В ведомстве особо подчеркнули, что СМИ, которые сообщали о росте преступности в условиях кризиса, оказались не правы.
Так количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, разбоев – на 20,9%, грабежей – на 9,9%, краж – на 11,2%.
Меньше стало и «домашних» преступлений — их число сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе тяжких и особо тяжких деяний данной категории – на 16,4%.
В МВД добавили, что и предварительные данные за апрель говорят о том, что уровень преступности остался на прежнем уровне.
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