МВД отчиталось об уровне преступности в условиях кризиса

В ведомстве особо подчеркнули, что СМИ, которые сообщали о росте преступности в условиях кризиса, оказались не правы.



Так количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, разбоев – на 20,9%, грабежей – на 9,9%, краж – на 11,2%.



Меньше стало и «домашних» преступлений — их число сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе тяжких и особо тяжких деяний данной категории – на 16,4%.



В МВД добавили, что и предварительные данные за апрель говорят о том, что уровень преступности остался на прежнем уровне.

