Собянин объявил об ужесточении требований передвижения по столице с 12 мая

Столичный мэр Сергей Собянин объявил об ужесточении требований передвижения по Москве с 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Собянин заявил, что с 12 мая вводится запрет на проезд в общественном транспорте без защитных масок и перчаток.

