Собянин объявил об ужесточении требований передвижения по столице с 12 мая
7 мая 202021:47
Столичный мэр Сергей Собянин объявил об ужесточении требований передвижения по Москве с 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, Собянин заявил, что с 12 мая вводится запрет на проезд в общественном транспорте без защитных масок и перчаток.
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7 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru