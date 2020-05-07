Собянин объявил об ужесточении требований передвижения по столице с 12 мая

Столичный мэр Сергей Собянин объявил об ужесточении требований передвижения по Москве с 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Собянин заявил, что с 12 мая вводится запрет на проезд в общественном транспорте без защитных масок и перчаток.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин
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