Дальше-хуже или хуже некуда? Россия на пороге плато по коронавирусу

Плато по коронавирусу может наступить в России в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы. Эксперт также отметила, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики: это масочный режим и социальное дистанцирование, использование обеззараживающих средств. Всё это вкупе дает результаты.

Меж тем, суточный прирост заболевших бьет весенние рекорды: по 12-13 тысяч каждый день. Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн полагает, что вторая волна COVID-19 в России будет более интенсивной.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН напомнил, что власти предпринимают разные меры для того, чтобы этого не случилось.

«Сейчас стали следить за масками во всех общественных местах, за поведением людей, значительную часть население перевели на удаленку. Это и пожилые, и больные. Кроме того, есть пожелание, чтобы до 50% сотрудников работали из дома. Мы с вами результат этих мер увидим примерно в 20-х числах октября», - отметил он.

С такой точкой зрения оказался в корне не согласен бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В эфире НСН рост заболеваемости он назвал прогнозируемым.

«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», - заявил специалист.

Онищенко также добавил, что выступает против введения в России жестких ограничений из-за пандемии. Он убежден в их пагубности для здоровья людей и экономики. По мнению Онищенко, у россиян нужно воспитывать осознанное отношение к собственному здоровью и к здоровью окружающих людей.

Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «МК» рассказал, что осеннее повышение заболеваемости не было неожиданностью и вся медицинская система готова к ней. По мнению специалиста, пандемия коронавируса продлится не меньше года. И сейчас важно сделать прививку от гриппа, чтобы не усугубить положение.

В этой ситуации художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН призвал слушателей не ждать помощи, а самим заботиться о себе в период пандемии.

«Лента полна сообщений о коронавирусе. Год такой. Как ни крути, спорт – коронавирус, культура – коронавирус, общественный транспорт – коронавирус. Давайте все-таки беречь друг друга, беречь себя, это, правда, важно. Другого варианта медицина еще не придумала, только вы сами можете себя сберечь», – сказал он.

Добавим, по мнению основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, главное условие для прекращения пандемии и возвращения к «нормальной жизни» заключается в получении «суперэффективной и доступной вакцины» от COVID-19.

