Вирусолог назвал сроки спада второй волны COVID-19 в России

«Сейчас стали следить за масками во всех общественных местах, за поведением людей, значительную часть население перевели на удаленку. Это и пожилые, и больные. Кроме того, есть пожелание, чтобы до 50% сотрудников работали из дома. Мы с вами результат этих мер увидим примерно в 20-х числах октября», - отметил он.

По его словам, до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах.

Малышев рассказал, что сейчас заболевают больше, чем выписываются, однако российское здравоохранение готово к этому. Специалист также выразил мнение, что повторный карантин не нужен.

«Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений», - отметил вирусолог.

За сутки в России выявили 11615 случаев заражения коронавирусом, умерли 188 пациентов. В Москве за минувший день COVID-19 заболели 4082 человека. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, столица вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости вирусом.

Она отметила, что такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. Она настоятельно рекомендовала москвичам носить защитные маски, избегать мест скопления людей, по возможности, свести к минимуму свои контакты.

Ранее профессор Сергей Колесников рассказал во время пресс-конференции НСН о выработке коллективного иммунитета у россиян.

