Вирусолог назвал сроки спада второй волны COVID-19 в России
До 20-х чисел октября число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах, заявил инфекционист в эфире НСН.
Вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, сообщило РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Анатолия Альштейна. Он отметил, что уровень заболеваемости превысит весенние рекорды, когда COVID-19 диагностировали у 11,3 тысячи человек.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН напомнил, что власти предпринимают разные меры для того, чтобы этого не случилось.
«Сейчас стали следить за масками во всех общественных местах, за поведением людей, значительную часть население перевели на удаленку. Это и пожилые, и больные. Кроме того, есть пожелание, чтобы до 50% сотрудников работали из дома. Мы с вами результат этих мер увидим примерно в 20-х числах октября», - отметил он.
По его словам, до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах.
Малышев рассказал, что сейчас заболевают больше, чем выписываются, однако российское здравоохранение готово к этому. Специалист также выразил мнение, что повторный карантин не нужен.
«Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений», - отметил вирусолог.
За сутки в России выявили 11615 случаев заражения коронавирусом, умерли 188 пациентов. В Москве за минувший день COVID-19 заболели 4082 человека. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, столица вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости вирусом.
Она отметила, что такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности. Она настоятельно рекомендовала москвичам носить защитные маски, избегать мест скопления людей, по возможности, свести к минимуму свои контакты.
Ранее профессор Сергей Колесников рассказал во время пресс-конференции НСН о выработке коллективного иммунитета у россиян.
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