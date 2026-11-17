По данным оборонного ведомства, 17 ноября судно выполняло плановый полет и упало в безлюдном пространстве.



Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность воздушного транспорта. Для установления всех обстоятельств на месте работает комиссия ВКС России.



До этого информацию о крушении самолета подтвердил губернатор Кузбасса Илья Середюк. По его словам, инцидент произошёл вблизи города Кемерово в районе села Ягуново.

