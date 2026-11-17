В Кузбассе при крушении Ан-12 погибли 19 человек
Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, все они погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 17 ноября судно выполняло плановый полет и упало в безлюдном пространстве.
Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность воздушного транспорта. Для установления всех обстоятельств на месте работает комиссия ВКС России.
До этого информацию о крушении самолета подтвердил губернатор Кузбасса Илья Середюк. По его словам, инцидент произошёл вблизи города Кемерово в районе села Ягуново.
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