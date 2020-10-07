«Только вы сами можете себя сберечь». Грымов о ситуации с COVID-19
Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов призвал читателей НСН беречь друг друга, не полагаясь на медицину.
В Москве начинают действовать новые ограничения в связи с ростом заразившихся коронавирусом. В частности, школьникам и пенсионерам ограничат действие социальных карт для проезда, а продажу билетов в театры, кинотеатры и музеи столицы переведут в электронный формат. Тем временем, президент России Владимир Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН призвал слушателей не ждать помощи, а самим заботиться о себе в период пандемии.
«Лента полна сообщений о коронавирусе. Год такой. Как ни крути, спорт – коронавирус, культура – коронавирус, общественный транспорт – коронавирус. Давайте все-таки беречь друг друга, беречь себя, это, правда, важно. Другого варианта медицина еще не придумала, только вы сами можете себя сберечь», – сказал он.
Кроме того, Юрий Грымов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что часть актеров старше 65 лет продолжает работать в театрах, несмотря на опасность инфекции.
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