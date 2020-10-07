«Только вы сами можете себя сберечь». Грымов о ситуации с COVID-19

В Москве начинают действовать новые ограничения в связи с ростом заразившихся коронавирусом. В частности, школьникам и пенсионерам ограничат действие социальных карт для проезда, а продажу билетов в театры, кинотеатры и музеи столицы переведут в электронный формат. Тем временем, президент России Владимир Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН призвал слушателей не ждать помощи, а самим заботиться о себе в период пандемии.