«Только вы сами можете себя сберечь». Грымов о ситуации с COVID-19

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов призвал читателей НСН беречь друг друга, не полагаясь на медицину.

В Москве начинают действовать новые ограничения в связи с ростом заразившихся коронавирусом. В частности, школьникам и пенсионерам ограничат действие социальных карт для проезда, а продажу билетов в театры, кинотеатры и музеи столицы переведут в электронный формат. Тем временем, президент России Владимир Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН призвал слушателей не ждать помощи, а самим заботиться о себе в период пандемии.

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«Лента полна сообщений о коронавирусе. Год такой. Как ни крути, спорт – коронавирус, культура – коронавирус, общественный транспорт – коронавирус. Давайте все-таки беречь друг друга, беречь себя, это, правда, важно. Другого варианта медицина еще не придумала, только вы сами можете себя сберечь», – сказал он.

Кроме того, Юрий Грымов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что часть актеров старше 65 лет продолжает работать в театрах, несмотря на опасность инфекции.

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ФОТО: пресс-служба театра «Модерн»
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусТеатр МодернЮрий Грымов
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