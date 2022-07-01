«Современные челноки»: Взлетят ли зарплаты специалистов по параллельному импорту
Зарплаты могут зависеть от доступа к разным странам, сказал в эфире НСН Олег Бабич, однако Алексей Захаров не считает, что слово «параллельный» их взвинтит.
Зарплаты специалистов по параллельному импорту, которые стали востребованы на фоне спецоперации на Украине, вряд ли будут очень большими, считают эксперты рынка труда, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в компании HeadHunter сообщили, что в России появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту. В Москве им предлагают зарплату от ста тысяч рублей.
«Специалисты по параллельному импорту – это то, что у нас раньше называлось "челноками", только в современных условиях. Подобная профессия, безусловно, будет востребована. Зарплата будет зависеть от спроса и предложения. Возможно, будет играть роль доступ к тем странам, откуда будет производиться параллельный импорт. Пока сто тысяч для Москвы - это не самая высокая зарплата, не много и не мало», - сказал «Радиоточке НСН» глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.
Со своей стороны, основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров сказал НСН, что слово «параллельный» не станет синонимом повышенной зарплаты.
«Импорт есть импорт и добавление слова "параллельный" здесь ничего не меняет. Если раньше ввозили товар, покупая его напрямую у Apple, то теперь будут ввозить тот же товар, покупая его у дистрибьютора Apple в Китае. Сути профессии это не меняет. Оплата ничем не будет отличаться от любого другого специалиста без слова "параллельный"», - уверен Захаров.
По его мнению, на фоне спецоперации не появится каких-то принципиально новых профессий.
«Совсем новые специальности появляются редко, но идет трансформация. После появления первых компьютеров не было киберугроз, но были программисты. Потом часть из них переквалифицировалась на специалистов в сфере кибербезопасности. Если брать спецоперацию, специалисты по управлению беспилотниками давно появились, при этом сейчас их стало требоваться больше», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с НСН посоветовала россиянам летом не искать работу.
При этом она предположила, что осенью в стране может начаться «маятниковая миграция».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Песков: У Путина нет недостатка в членах хоккейной команды
- Путин поговорил по телефону с премьером Индии
- Эрдоган допустил «внезапное» начало турецкой военной операции в Сирии
- СМИ: Германия потребовала от Литвы возобновить транзит в Калининград
- Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC
- Интернет-магазин Bonprix остановил работу в России
- В ближайшие 10 лет в Новой Москве будет построено 20 млн кв. м жилья
- Кабмин выделил 28 млрд рублей на ускорение строительства трассы Москва - Казань
- Москвичи выбирают площадь, которую назовут в честь ЛНР
- СМИ: В случае войны России и Эстонии русские в Нарве поддержат Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru