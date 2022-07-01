«Современные челноки»: Взлетят ли зарплаты специалистов по параллельному импорту

Зарплаты специалистов по параллельному импорту, которые стали востребованы на фоне спецоперации на Украине, вряд ли будут очень большими, считают эксперты рынка труда, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в компании HeadHunter сообщили, что в России появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту. В Москве им предлагают зарплату от ста тысяч рублей.