Вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России
Первые вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.
В частности, в Москве открыта вакансия ведущего экономиста торговой компании, занимающегося ведением параллельного импорта. Специалисту предлагают зарплату от ста тысяч рублей на руки. Еще одна столичная компания ищет менеджера по закупкам, который будет работать с параллельным импортом из Европы или Китая. Уровень заработной платы аналогичный, от ста тысяч рублей.
Кроме того, в Санкт-Петербурге появилась вакансия логиста по мультимодальным перевозкам, которому придется прорабатывать новые схемы перевозок, в том числе в рамках параллельного импорта. Такой специалист сможет зарабатывать от 80 тысяч рублей.
В HeadHunter добавили, что соискатели тоже проявляют интерес к новому направлению: сервис нашел почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта.
Президент Владимир Путин в минувший вторник подписал закон о легализации параллельного импорта, напоминает «Свободная пресса». Новые нормы освободят компании от уголовной и административной ответственности за ввоз санкционных товаров, пишет Ura.ru.
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