«Летом затишье»: Россиянам предрекли «маятниковую миграцию» в поисках работы

При этом Самраилова прогнозирует, что в поисках работы люди будут тяготеть к крупным мегаполисам средней полосы России.

Ранее операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков рассказывал НСН, как трансформировалась российская IT-отрасль на фоне санкций.

По его словам, зарплаты в сфере IT сократились, сохраняется дефицит кадров, однако ситуация начала исправляться.

