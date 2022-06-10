«Летом затишье»: Россиянам предрекли «маятниковую миграцию» в поисках работы
Новые вакансии на рынке труда появятся осенью, ближе к октябрю, при этом человек будет ездить к работе, а не наоборот, сказала в эфире НСН Екатерина Самраилова.
Летом россиянам не стоит искать работу, а осенью в стране может начаться «маятниковая миграция», заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.
«Всегда летнее время – это некоторое затишье, время отпусков, люди настроены на погоду, природу, лето. Сейчас на многих предприятиях заинтересованы в том, чтобы люди ушли в отпуск. Оживление будет к октябрю. Если вакансии появятся, то с осени, летом вряд ли. При этом, возможно, в рамках маятниковой миграции люди будут выезжать на несколько месяцев на какие-то проекты. Изменится то, что не работа будет ехать к человеку по месту жительства там, где удобно, а человек будет уезжать туда, где будут востребованы его профессиональные знания», - сказала Самраилова.
По ее словам, самыми востребованными остаются рабочие профессии.
«Рынок труда показывает по-прежнему недостаток рабочих профессий, надо ориентироваться на них. Газосварка, слесарь-инструментальщик, токарь – эти специалисты просто отсутствуют на рынке труда. По поводу сферы услуг большой вопрос, это связано с тем, что потребительские возможности населения будут сужаться и сфера услуг, возможно, тоже. Если говорить о том, что нам нужны айтишники, это совсем другой срез рынка труда», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
При этом Самраилова прогнозирует, что в поисках работы люди будут тяготеть к крупным мегаполисам средней полосы России.
Ранее операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков рассказывал НСН, как трансформировалась российская IT-отрасль на фоне санкций.
По его словам, зарплаты в сфере IT сократились, сохраняется дефицит кадров, однако ситуация начала исправляться.
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