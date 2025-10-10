Юлия Барановская: Телеведущие будут делить эфир с ИИ-коллегами
Профессия телеведущего не исчезнет с развитием ИИ, но придется "подружиться" с ИИ-телеведущими, заявила спецкору НСН Юлия Барановская.
Телеведущая Юлия Барановская в беседе со спецкором НСН на премии «Плавно» призвала успокоиться всех, кто переживает, что искусственный интеллект (ИИ) может заменить телеведущих и подчеркнула, что живые люди на телевидении будут всегда.
«Вы когда-нибудь успокоитесь с этим вопросом? Десять лет назад стали говорить, что «телек» умирает и, мол, время интернета. Вот что, телек умер? Места под солнцем хватит всем. Искусственный интеллект не заменит ведущих, просто будут ведущие, созданные ИИ, но и живые ведущие тоже останутся», - рассказала она.
Ранее разработчик робота «Федор», робототехник и бизнесмен Владимир Белый заявил НСН, что люди ценят актеров за передачу эмоций и переживаний, а в сгенерированном ИИ актере всегда будет видна неестественность.
