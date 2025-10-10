«Как известно, лидерами по ИИ сегодня являются США и Китай. Для центров обработки данных принципиально важно, чтобы поставки электроэнергии были надежными. Если их обесточить даже на короткое время, никто не знает, что произойдет с искусственным интеллектом. Возобновляемые источники энергии (например, солнечная или ветровая энергия) не подходят, потому что не всегда дует ветер и не всегда светит солнце. Остаются надежные варианты поставок: либо углеводороды (в первую очередь газ), либо атомные электростанции. К тому же нужны надежные сети, потому что бывают проблемы с доставкой энергии. Поэтому сейчас обсуждается, что нужно строить какие-то станции рядом с центрами обработки данных, чтобы не было проблем с транспортировкой энергии. Поскольку атомные электростанции достаточно крупные, газовая генерация в данном случае надежнее, так как ее можно построить практически любым объемом, это наиболее оптимальный вариант. США и Китай развивают и собственную добычу, и импорт газа. Уголь экологически грязный, поэтому надо его заменять. Китай пока активно заменяет его на возобновляемую энергетику, является в этом мировым лидером, но, повторюсь, она нестабильна», — сказал Правосудов.

