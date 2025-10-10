В России объяснили, как генерировать энергию для нейросетей
В бесперебойных поставках электроэнергии для центров обработки данных заинтересованы США и Китай как мировые лидеры в области ИИ, сказал НСН Сергей Правосудов.
Газовые генерации — оптимальный способ выработки электроэнергии для развития искусственного интеллекта (ИИ), так как возобновляемые источники энергии не подходят, а атомные электростанции слишком крупные. Об этом НСН заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Без газовой генерации электроэнергии внедрение ИИ в других странах может замедлиться и даже остановиться, поскольку для развития передовых технологий требуется большое количество энергоресурсов. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает РБК. По его словам, газовая генерация и цифровизация неотделимы. Правосудов согласился с тем, что газовая генерация — оптимальный вариант для развития ИИ, и отметил, что в первую очередь это касается США и Китая.
«Как известно, лидерами по ИИ сегодня являются США и Китай. Для центров обработки данных принципиально важно, чтобы поставки электроэнергии были надежными. Если их обесточить даже на короткое время, никто не знает, что произойдет с искусственным интеллектом. Возобновляемые источники энергии (например, солнечная или ветровая энергия) не подходят, потому что не всегда дует ветер и не всегда светит солнце. Остаются надежные варианты поставок: либо углеводороды (в первую очередь газ), либо атомные электростанции. К тому же нужны надежные сети, потому что бывают проблемы с доставкой энергии. Поэтому сейчас обсуждается, что нужно строить какие-то станции рядом с центрами обработки данных, чтобы не было проблем с транспортировкой энергии. Поскольку атомные электростанции достаточно крупные, газовая генерация в данном случае надежнее, так как ее можно построить практически любым объемом, это наиболее оптимальный вариант. США и Китай развивают и собственную добычу, и импорт газа. Уголь экологически грязный, поэтому надо его заменять. Китай пока активно заменяет его на возобновляемую энергетику, является в этом мировым лидером, но, повторюсь, она нестабильна», — сказал Правосудов.
Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский заявил, что использование искусственного интеллекта в России должно регулироваться законом, поскольку кибермошенники будут применять его в своих целях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров разыграет iPhone 17 среди проголосовавших за «Грозный-Сити» на купюре
- «До 20 тысяч рублей!»: Сколько будет стоить монета от ЦБ с «Лунтиком»
- «Золотые Маски» будут вручать в Омске
- Лукашенко призвал не допустить втягивания СНГ в опасные авантюры
- Суд взыскал с осужденного Фургала два миллиона рублей
- В России объяснили, как генерировать энергию для нейросетей
- «Неэффективность» удаленки подняла спрос на офисную недвижимость в Москве
- Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию
- Юлия Барановская: Телеведущие будут делить эфир с ИИ-коллегами
- Голод не тетка: Белковый «выключатель» аппетита сравнили с диетой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru