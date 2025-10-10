Суд взыскал с осужденного Фургала два миллиона рублей
Центральный районный суд Хабаровска взыскал с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала компенсацию морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что деньги были взысканы в пользу вдовы бизнесмена Олега Булатова Оксаны Наумовой. Именно за организацию убийства предпринимателя и ьыл осуждён Фургал.
Изначально женщина просила взыскать с экс-чиновника, а также его бывшего помощника Андрея Карепова и экс-партнёра по бизнесу Николая Мистрюкова 150 миллионов рублей. Суд удовлетворил её требования частично.
Ранее Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе 22-летний приговор Фургалу по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в начале 2000-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
