Суд взыскал с осужденного Фургала два миллиона рублей

Уточняется, что деньги были взысканы в пользу вдовы бизнесмена Олега Булатова Оксаны Наумовой. Именно за организацию убийства предпринимателя и ьыл осуждён Фургал.

Изначально женщина просила взыскать с экс-чиновника, а также его бывшего помощника Андрея Карепова и экс-партнёра по бизнесу Николая Мистрюкова 150 миллионов рублей. Суд удовлетворил её требования частично.

Ранее Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе 22-летний приговор Фургалу по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в начале 2000-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

