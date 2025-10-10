Лукашенко призвал не допустить втягивания СНГ в опасные авантюры
Втягивания стран СНГ в угрожающие всему человечеству опасные авантюры допустить нельзя. Как сообщает RT, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На заседании Совета глав государств СНГ он указал, что отраслевые советы содружества в сфере безопасности, оперативно реагируют на возникающие вызовы и угрозы.
«Обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве СНГ - абсолютный приоритет», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что странам СНГ следует вместе выступать против односторонних экономических санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
