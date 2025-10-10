Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию
10 октября 202513:20
Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Санкт-Петербруг на неформальную встречу. Об этом сообщает RT.
На заседании Совета глав стран СНГ он указал, что речь идёт о традиционной встрече в конце года.
«Я был бы очень рад вас видеть в России... в преддверии Нового года, на неформальную нашу встречу», - сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия поддерживает решение о создании нового формата работы «СНГ плюс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
