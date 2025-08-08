«Списана с Горбачевых»: Историк моды Васильев оценил новую школьную форму
Новая школьная форма, созданная согласно новому ГОСТу, словно списана с четы Горбачёвых. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил историк моды Александр Васильев.
По его словам, женский образ списан с костюмов Раисы Максимовны, а мужской — Михаила Сергеевича, однако создателям не стоило вдохновляться модой 1980-х годов эпохи первого президента СССР.
Также Васильев указал, что женский костюм напомнинает ему «униформу стюардессы British Airways образца 1980 года», однако на полной фигуре она будет плохо выглядеть.
«Юбку будут все укорачивать, это неизбежно... кирпично-кошенилевый цвет мексиканского клопа очень непрактичен... я бы советовал заменить его на тёмно-синий», — посоветовал он.
Эксперт также добавил, что «всё будет зависеть от качества ткани».
Ранее в Минпросвещения заявили, что вводить в России единую школьную форму не планируется, а в новом ГОСТе указаны требования для её изготовления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
