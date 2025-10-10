Мужчина с ножом ворвался в больницу в подмосковной Лобне
Мужчина с ножом ворвался в больницу в Лобне в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.
«Мужчина был обезврежен и доставлен в специализированное медицинское учреждение», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщил агентству представитель экстренных служб, нападавший намеревался «убить конкретного врача». Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Ранее в Архангельске отчисленный из техникума молодой человек напал с ножом на двух сотрудниц учебного заведения. Женщины были госпитализированы.
