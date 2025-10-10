«Неэффективность» удаленки подняла спрос на офисную недвижимость в Москве

Спрос на офисные помещения в Москве начал снова расти после осознания компаниями неэффективности труда на удаленке, заявила НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.

Ввод новой офисной недвижимости в Москве в январе-сентябре 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 43% - до 537 тысяч квадратных метров, сообщила консалтинговая компания Ricci. По ее данным, 44% введенных площадей занимают штаб-квартиры и объекты под конкретного заказчика, еще 41% предназначен для продажи, 15% - для аренды. Писанкова отметила, что спрос на офисную недвижимость в Москве начал расти с 2023 года.

«В 2020 году многие компании отправили своих сотрудников на удаленку, а сейчас пришло осознание того, что такую работу нельзя назвать эффективной. Многие это поняли ещё в 2023 году, тогда и начал расти спрос на недвижимость под размещение офисов компаний, а также строительство новых офисных помещений. Самые дорогие офисы находятся в Москве внутри Садового кольца. При этом, важно, чтобы метро было близко. Самые дешевые варианты таких помещений предлагают в цоколе зданий или подвалах. На стоимость оказывает влияние и совокупность факторов: удобство здания, транспортная доступность, в каком состоянии находится, какой сервис. Есть офисы, которые сдаются без ремонта, есть с ремонтом. Цена с учетом этих факторов очень сильно может разниться», - пояснила эксперт.

При этом, по её словам, сейчас предприниматели в большинстве случаев арендуют, а не покупают недвижимость.

«В большинстве случаев предприниматели сейчас арендуют, поскольку им проще заложить издержки на аренду в стоимость своих услуг и арендовать, чем потратить большие деньги на покупку. Ипотека сейчас дорогая, еще и плохо кредитуют. Большой первоначальный внос примерно от 30-40%. Предпринимателю с небольшим или средним бизнесом достаточно сложно сейчас покупать. Большие компании также зачастую заселяются в арендные площади. Даже такие крупные торговые сети, как «Пятерочка» и «Магнит» арендуют помещения. Им проще эти издержки закладывать в свой бизнес, а деньги, которые они зарабатывают, пускать на открытие новых филиалов, а не на покупку помещений», - рассказала Писанкова.

Ранее заместитель мэра столицы Мария Багреева сообщила, что инвестиции в коммерческую недвижимости достигли максимума за 10 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Андрей Гордеев
