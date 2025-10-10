При этом, по её словам, сейчас предприниматели в большинстве случаев арендуют, а не покупают недвижимость.

«В большинстве случаев предприниматели сейчас арендуют, поскольку им проще заложить издержки на аренду в стоимость своих услуг и арендовать, чем потратить большие деньги на покупку. Ипотека сейчас дорогая, еще и плохо кредитуют. Большой первоначальный внос примерно от 30-40%. Предпринимателю с небольшим или средним бизнесом достаточно сложно сейчас покупать. Большие компании также зачастую заселяются в арендные площади. Даже такие крупные торговые сети, как «Пятерочка» и «Магнит» арендуют помещения. Им проще эти издержки закладывать в свой бизнес, а деньги, которые они зарабатывают, пускать на открытие новых филиалов, а не на покупку помещений», - рассказала Писанкова.

Ранее заместитель мэра столицы Мария Багреева сообщила, что инвестиции в коммерческую недвижимости достигли максимума за 10 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

