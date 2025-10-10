«Золотые Маски» будут вручать в Омске

Торжественная церемония награждения победителей Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2026 году пройдет в Омске. Такое решение было принято на секретариате Союза театральных деятелей России, сообщает пресс-служба премии.

«Я рад, что регионы активно откликаются, и так много городов хотят стать площадкой для проведения церемонии. Но мы видим, как нас ждёт Омск, который в следующем году будет культурной столицей России. Конечно, это серьезная непростая логистика, но такое расширение географии «Золотой Маски» на всю страну, бесспорно, – верный вектор развития», – подчеркнул президент премии и фестиваля, председатель СТД РФ Владимир Машков.