«Золотые Маски» будут вручать в Омске

Торжественная церемония награждения победителей Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2026 году пройдет в Омске. Такое решение было принято на секретариате Союза театральных деятелей России, сообщает пресс-служба премии.

«Я рад, что регионы активно откликаются, и так много городов хотят стать площадкой для проведения церемонии. Но мы видим, как нас ждёт Омск, который в следующем году будет культурной столицей России. Конечно, это серьезная непростая логистика, но такое расширение географии «Золотой Маски» на всю страну, бесспорно, – верный вектор развития», – подчеркнул президент премии и фестиваля, председатель СТД РФ Владимир Машков.

По словам директора премии и фестиваля «Золотая Маска» Марины Самусевой, для проведения главного события конкурсного цикла премии рассматривались несколько регионов России, в том числе, Дагестан и Якутия, Воронеж, Челябинск и Екатеринбург.

«Омск станет точкой притяжения для театральных деятелей всей страны не случайно, это один из наиболее театральных городов России. Именно здесь находится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, сформулировавшему принцип премии: «Профессионалы — профессионалам», - отметила Самусева.

В 2025 году торжественная церемония награждения победителей Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» прошла в Казани.

Ранее главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский заявил НСН, что поддерживает отказ «Золотой маски» от актерских номинаций.


ФОТО: РИА Новости
