Большинство российских граждан заявили о планах пройти вакцинацию

Согласно исследованию, свыше 60% граждан собираются вакцинироваться в ближайшее время. У 28,3% таких намерений нет, а 10,3% пока не определились с вакцинацией.

Также выяснились причины отказа от прививок. Не ожидали обязательной вакцинации 45% респондентов. Еще 35,2% опрошенных думали, что пандемию удалось полностью победить, поэтому не видели повода для беспокойства.

Ранее стало известно, что низкие темпы вакцинации россиян могут привести к серьезным мутациям COVID-19. Такое развитие событий возможно в том случае, если среди населения не будет достаточного количества людей с иммунитетом.

