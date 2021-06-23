Большинство российских граждан заявили о планах пройти вакцинацию

74,7% граждан России не проходили вакцинацию от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос аналитического центра Университета «Синергия».

Врач: отказ от вакцинации ведет к мутации COVID-19

Согласно исследованию, свыше 60% граждан собираются вакцинироваться в ближайшее время. У 28,3% таких намерений нет, а 10,3% пока не определились с вакцинацией.

Также выяснились причины отказа от прививок. Не ожидали обязательной вакцинации 45% респондентов. Еще 35,2% опрошенных думали, что пандемию удалось полностью победить, поэтому не видели повода для беспокойства.

Ранее стало известно, что низкие темпы вакцинации россиян могут привести к серьезным мутациям COVID-19. Такое развитие событий возможно в том случае, если среди населения не будет достаточного количества людей с иммунитетом.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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