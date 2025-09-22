Россиян обманывают и с ценами, и с ингредиентами, но сделать с этим практически ничего невозможно, рассказал глава Союза потребителей Алексей Койтов в беседе с НСН.

Россияне стали жертвой двойной тактики производителей — «шринкфляции» и «скимпфляции», заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Скимпфляция» — это замена дорогих ингредиентов на более дешевые, а «шринкфляция» — скрытое повышение цен за счет того, что потребитель покупает меньший объем товара за ту же стоимость или чуть дороже. По данным Чернышова, с такими явлениями столкнулись более 90% россиян. Койтов назвал такие уловки опасными для здоровья.