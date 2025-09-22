Союз потребителей напомнил россиянам о «двойном обмане» продавцов

Многие производители используют две хитрые уловки, за которые необходимо уголовно наказывать, заявил НСН Алексей Койтов.

Россиян обманывают и с ценами, и с ингредиентами, но сделать с этим практически ничего невозможно, рассказал глава Союза потребителей Алексей Койтов в беседе с НСН.

Россияне стали жертвой двойной тактики производителей — «шринкфляции» и «скимпфляции», заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Скимпфляция» — это замена дорогих ингредиентов на более дешевые, а «шринкфляция» — скрытое повышение цен за счет того, что потребитель покупает меньший объем товара за ту же стоимость или чуть дороже. По данным Чернышова, с такими явлениями столкнулись более 90% россиян. Койтов назвал такие уловки опасными для здоровья.

«Потребителю важно, чтобы ему продавали честный товар с честным составом по честной цене. Мы не раз предлагали простое решение для борьбы с "шринкфляцией" — указывать на ценнике стоимость товара и цену за литр или килограмм. Что касается более сложного обмана, когда заменяются более дорогие ингредиенты на дешевые, тот тут конкретного решения нет. Это очень важная проблема для молочной продукции, так как там животные жиры могут заменять растительными. Здесь бороться только уголовными делами, так как это мошенничеством с вредом для здоровья. У кого-то может быть непереносимость отдельных продуктов, и человек покупает одно, а может нарваться на другое», — указал он.
Койтов добавил, что обращения в компетентные органы в таком случае не помогут.

«Если мы замечаем замену ингредиентов или уменьшение объема, то на сегодняшний день ничего с этим сделать невозможно. Для производителя нет никакого вида ответственности или обязанности уведомлять покупателя об изменениях объема товара. Никто не загонит всех под единые стандарты, одну меру, один вес или размер. Даже ГОСТ в этой сфере необязательный. Куда бы потребитель не обращался, никаких последствий не будет. Для этого придется собрать десятки тысяч потребителей, которые заявят, что им продали более дешевый фальсификат. Но это придется доказывать с помощью экспертизы Роспотребнадзора. Да и понять, что с продуктом что-то не так, смогут далеко не все», — подчеркнул он.

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
