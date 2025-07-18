ФАС попросили проверить супермаркеты на предмет завышения цен на пакеты

В документе речь идёт о торговых сетях «Пятерочка», «Перекрёсток», «Магнит» и «Дикси». Ассоциация подозревает, что они договорились о цене на полиэтиленовые пакеты.

В частности, в обращении указано, что в супермаркетах всех четырёх сетей на них установлена одинаковая стоимость - 9,99 рубля, хотя ранее она была разной. При этом закупочная стоимость пакетов в три раза ниже.

Ранее в ФАС заявили, что выявили картель в сфере закупок железнодорожной техники на сумму почти 700 млн рублей, сообщает RT.

