«Соцсети, мультфильмы и депрессии»: Психолог назвала частые причины подросткового суицида

При этом, по ее словам, школьные психологи и родители не всегда готовы к решению этой проблемы.

«У психолога в школе совсем другая задача. Если к нему придет ребенок и скажет: «Мне нужна помощь», - то, конечно, психолог ему поможет. Но для этого необходимо, чтобы подросток объявил ему, что у него есть проблема, и сказал, что он хочет ее решать. Когда ребенок закрывается, и психолог не знает, что у него происходит - решить эту проблему невозможно. К сожалению, родители тоже могут решать не все проблемы. Особенность подросткового возраста в том, что теряется авторитет родителей, и подросткам начинает казаться, что в жизни они разбираются гораздо лучше. Если родители не справляются, то необходимо идти к специалисту. У нас в стране полно хороших специалистов», - отметила она.

При этом психолог посоветовала обсуждать с детьми вопрос суицида.