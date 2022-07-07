«Соцсети, мультфильмы и депрессии»: Психолог назвала частые причины подросткового суицида
Психолог Ирина Таранова в эфире НСН рассказала, что оградить подростков от суицида можно, обсуждая с ними эту тему и показывая, что выход всегда есть.
Причинами подростковых суицидов обычно становятся депрессии на фоне мировых или личных проблем, а также то, что это явление романтизируется в социальных сетях и мультфильмах. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила детский психолог Ирина Таранова.
Ранее РБК сообщило, что в 2021 году в России выросло число самоубийств и их попыток среди подростков. Таранова подтвердила, что за последнее время участилась проблема детского суицида.
«Причин для детского суицида может быть очень много, но основная – подростковая депрессия. Это то состояние, в котором подросток находится очень длительное время. Оно сопровождается нарушением питания, сна, настроения. Меняется восприятие жизни, будущего, и подросток видит единственным возможным выходом из этой ситуации – самоубийство. Действительно, сейчас за психологической помощью чаще, чем два-четыре года назад, обращаются дети либо с попытками суицида, либо с мыслями о нем. Это может быть связано со многими факторами, начиная от общей стрессовой ситуации: с военной операцией, пандемией – с глобальными обстоятельствами. Также есть личные причины для возрастания суицидального поведения: экзамены, стресс, построение отношений с родителями и сверстниками. К тому же особенность современности заключается в том, что, к сожалению, и в социальных сетях, и в определенных мультфильмах очень часто романтизируются суициды», - объяснила она.
При этом, по ее словам, школьные психологи и родители не всегда готовы к решению этой проблемы.
«У психолога в школе совсем другая задача. Если к нему придет ребенок и скажет: «Мне нужна помощь», - то, конечно, психолог ему поможет. Но для этого необходимо, чтобы подросток объявил ему, что у него есть проблема, и сказал, что он хочет ее решать. Когда ребенок закрывается, и психолог не знает, что у него происходит - решить эту проблему невозможно. К сожалению, родители тоже могут решать не все проблемы. Особенность подросткового возраста в том, что теряется авторитет родителей, и подросткам начинает казаться, что в жизни они разбираются гораздо лучше. Если родители не справляются, то необходимо идти к специалисту. У нас в стране полно хороших специалистов», - отметила она.
При этом психолог посоветовала обсуждать с детьми вопрос суицида.
«Если такие вопросы обсуждаются с детьми дома и на уровне школы, это, большой плюс. Кстати, это еще одна подсказка ребенку о том, что такие проблемы существуют, и у них есть решения. В сложных ситуациях ребенку помогает беседа с психологом. Если необходимо, если ест депрессия, и требуется медикаментозная поддержка, подключается врач-психиатр. Это комплекс помощи: не только занятия с самим ребенком и медикаментозная поддержка, но и семейная психологическая консультация», - заключила Таранова.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН рассказала, что в России подростки до 14 лет делают 800 абортов в год.
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