Смотреть канал «Карусель»: Психолог посоветовал тревожным людям отключить соцсети

Завотделом медицинской психологии пояснил, что военные операции проходят достаточно часто, и тревожным людям лучше не погружаться в детали конфликта.

«Это самая что ни на есть типичная ситуация, это она сейчас как-то подзабылась, где-то далеко войны [идут], а я еще застал время, когда даже военные учения в регионах вызывали полупаническое состояние, потому что народ еще помнил о войне. Хотя войска шли на учения, а народ уже бежал в магазин. Здесь нет таких рецептов, каждый человек должен знать самого себя и понимать, что сильно ударит по его психике. Если он тревожный, то ему не нужно включать телевизор, а если включать, то какой-нибудь канал «Карусель». Если человек хочет аналитически думать и сам принимать решения, то пускай он только строго новостные передачи слушает, но его хочется предупредить, что в это время огромное количество информации от испуганных людей. Еще хуже сейчас будет Facebook, там испуганные люди пишут некие свои страшненькие испуганные тексты. Я бы соотечественникам советовал на некоторое время отключиться от соцсетей», - рекомендовал специалист.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что рынок вскоре отреагирует на полное поражение украинского режима.

