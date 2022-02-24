Смотреть канал «Карусель»: Психолог посоветовал тревожным людям отключить соцсети
Психолог Сергей Ениколопов попросил россиян воздержаться от чтения и написания тревожных постов в соцсетях на фоне военной операции в Донбассе.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов посоветовал читателям Тelegram-канала «Радиоточка НСН» поменьше смотреть телевизор на фоне военной операции российских войск в Донбассе.
«Люди очень разные. Среди нас большое количество высокотревожных людей, они на эти сообщения реагируют панически – начало войны и т.д. Им одна рекомендация – как можно меньше общаться с людьми, которые говорят об Украине. Тем, кто знает, как реагировать, тоже нужно понимать, что сейчас огромное количество не фейковых, а неопределенных новостей. Вылезает огромное количество людей, которые называют себя политологами. Они так же не знают о положении в Донбассе, как и все остальные, и говорят только то, что показывает новостная картинка. То, что они говорят, надо делить в несколько раз, потому что они спекулируют на этой теме, а не действительно знают, куда пойдут, когда пойдут. Вчера можно было предположить, что сегодня утром начнется бомбардировка? Нет. Но они готовы обсуждать, что будет через месяц у нас в стране, на Западе... Есть одна вещь, о которой нужно помнить. Когда говорят, как упали фондовые рынки, курс обвалился – некоторые из них оговариваются, что то же самое было в 2014 году. Но мы же прожили восемь лет, и ничего?», - напомнил Ениколопов.
Завотделом медицинской психологии пояснил, что военные операции проходят достаточно часто, и тревожным людям лучше не погружаться в детали конфликта.
«Это самая что ни на есть типичная ситуация, это она сейчас как-то подзабылась, где-то далеко войны [идут], а я еще застал время, когда даже военные учения в регионах вызывали полупаническое состояние, потому что народ еще помнил о войне. Хотя войска шли на учения, а народ уже бежал в магазин. Здесь нет таких рецептов, каждый человек должен знать самого себя и понимать, что сильно ударит по его психике. Если он тревожный, то ему не нужно включать телевизор, а если включать, то какой-нибудь канал «Карусель». Если человек хочет аналитически думать и сам принимать решения, то пускай он только строго новостные передачи слушает, но его хочется предупредить, что в это время огромное количество информации от испуганных людей. Еще хуже сейчас будет Facebook, там испуганные люди пишут некие свои страшненькие испуганные тексты. Я бы соотечественникам советовал на некоторое время отключиться от соцсетей», - рекомендовал специалист.
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