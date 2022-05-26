«Кровь и мед!»: Психолог рассказал, шокирует ли детей фильм ужасов о Винни-Пухе

Самыми опасными для психики являются не «ужастики», а документальные фильмы и видео с насилием и жестокостью, сказал в эфире НСН Павел Жавнеров.

Фильм ужасов о Винни-Пухе и его друзьях не будет ассоциироваться у детей с одноименными мультяшными персонажами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» психолог Павел Жавнеров.

Ранее стало известно, что в США снимают фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед», в котором медвежонок будет охотиться на людей. При этом роль Пятачка сыграет Крис Корделл, известный по сериалу «Чаки».

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«Я не думаю, что это как-то существенно повлияет на психику детей. Вряд ли они сделают персонажа, который будет похож на Винни-Пуха из мультика, но при этом будет страшный. Скорее всего, это будет какой-то другой персонаж. И даже, если его тоже будут звать Винни-Пух, ассоциации никакой не будет, потому что это всего лишь имя. Дети не будут отождествлять с мультперсонажем именно этого Винни-Пуха», - сказал Жавнеров.

По его словам, самыми опасными для психики являются не «ужастики», а документальные фильмы и брутальные видео.

«Любое художественное произведение подразумевает под собой выдумку, а сильное влияние на психику оказывают документальные фильмы с документальными съемками, где есть "живые" вещи. Некоторые видео даже на моих клиентов оказывают сильнейшее впечатление. Это насилие, жестокость, те вещи, которых человек никогда не видит в жизни», - указал психолог.
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Жавнеров отметил, что впечатлительные к фильмам дети, как правило, растут в «тревожных» семьях.

«Если у ребенка на фоне просмотра фильма или мультика возникли переживания, то, скорее всего, этот ребенок изначально был сам по себе тревожный, а фильм это усугубил. Обычно это связано с тревожными или эмоциональными родителями. Ему придется пообщаться с психологами, которые проанализируют эти страхи, чтобы ребенок правильно воспринимал эти вещи и не боялся», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в беседе с НСН предположил, что хоррор о Винни-Пухе «получится ужасный, а не фильм ужасов».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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