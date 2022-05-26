«Кровь и мед!»: Психолог рассказал, шокирует ли детей фильм ужасов о Винни-Пухе

Фильм ужасов о Винни-Пухе и его друзьях не будет ассоциироваться у детей с одноименными мультяшными персонажами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» психолог Павел Жавнеров.

Ранее стало известно, что в США снимают фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед», в котором медвежонок будет охотиться на людей. При этом роль Пятачка сыграет Крис Корделл, известный по сериалу «Чаки».