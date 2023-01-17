«Социальный взрыв!»: Штрафы за продажу лекарств без рецепта назвали беспощадными
Введение штрафов может спровоцировать протесты и демонстрации, заявил в эфире НСН Николай Беспалов.
Инициатива о введении штрафов за продажу лекарств без рецепта является беспощадной, абсолютно все аптеки в России продают препараты таким образом, потому что система здравоохранения не справляется с выпиской нужного объема рецептов, заявил директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в разговоре с НСН.
Накануне в Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу рецептурных лекарств без рецепта. Если эти действия не содержат признаков уголовного преступления, предлагается установить штраф для фармацевтов от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с дисквалификацией на полгода-год. ИП в таком случае заплатят 50-100 тысяч рублей, юрлица – 150-200 тысяч рублей. Николай Беспалов отметил, что такая инициатива приведет к коллапсу системы здравоохранения.
«Инициатива абсолютно бессмысленна и беспощадна. Фармацевт или провизор, который работает в аптеке, не виноват в том, что у нас в стране отсутствует нормальная система рецептурного отпуска. У нас абсолютно все аптеки в России продают рецептурные препараты без рецепта, потому что система здравоохранения не справляется с выпиской нужного объема рецептов, она не может обработать то количество обращений, которое поступает в систему здравоохранения. Самое простое, к чему эта инициатива приведет – это к коллапсу системы здравоохранения. Если представить, что ввели жесткие штрафы и работники аптек отказались продавать без рецепта рецептурные препараты, то послезавтра наступит социальный взрыв с протестами, демонстрациями и всевозможными атрибутами», - сказал Беспалов.
Он также прокомментировал текст пояснительной записки к законопроекту, в которой говорится, что так называемых «лекарственных наркоманов» в стране за последние 13 лет стало больше почти в три раза. Беспалов указал, что в России легко выявить и пресечь работу «специализированных» аптек для наркоманов с помощью системы маркировки.
«У нас есть система маркировки, которая позволяет с точностью до упаковки фиксировать факт продажи какого-то продукта. Далеко не все аптеки занимаются той деятельностью, о которой говорится в законопроекте. Есть «специализированные» аптеки, куда ходят наркоманы. Эти аптеки очень легко выявить с помощью системы маркировки и пресечь их деятельность», - резюмировал Беспалов.
В марте прошлого года Росздравнадзор требовал от аптек ужесточить контроль за продажей рецептурных препаратов. В ведомстве отмечали, что продажа рецептурных препаратов без рецепта является одной из причин, по которым возникает искусственный дефицит некоторых лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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