«Социальный взрыв!»: Штрафы за продажу лекарств без рецепта назвали беспощадными

Накануне в Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу рецептурных лекарств без рецепта. Если эти действия не содержат признаков уголовного преступления, предлагается установить штраф для фармацевтов от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с дисквалификацией на полгода-год. ИП в таком случае заплатят 50-100 тысяч рублей, юрлица – 150-200 тысяч рублей. Николай Беспалов отметил, что такая инициатива приведет к коллапсу системы здравоохранения.

«Инициатива абсолютно бессмысленна и беспощадна. Фармацевт или провизор, который работает в аптеке, не виноват в том, что у нас в стране отсутствует нормальная система рецептурного отпуска. У нас абсолютно все аптеки в России продают рецептурные препараты без рецепта, потому что система здравоохранения не справляется с выпиской нужного объема рецептов, она не может обработать то количество обращений, которое поступает в систему здравоохранения. Самое простое, к чему эта инициатива приведет – это к коллапсу системы здравоохранения. Если представить, что ввели жесткие штрафы и работники аптек отказались продавать без рецепта рецептурные препараты, то послезавтра наступит социальный взрыв с протестами, демонстрациями и всевозможными атрибутами», - сказал Беспалов.

Он также прокомментировал текст пояснительной записки к законопроекту, в которой говорится, что так называемых «лекарственных наркоманов» в стране за последние 13 лет стало больше почти в три раза. Беспалов указал, что в России легко выявить и пресечь работу «специализированных» аптек для наркоманов с помощью системы маркировки.