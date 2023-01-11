«Коснется всех?»: Проблемы с лекарствами в аптеках не скажутся на ценах

Логистические проблемы с поставкой в Россию лекарств остаются, однако это не отражается на ценах в аптеках, сказал в интервью НСН фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на Росздравнадзор, что возможны задержки с поставкой отдельных лекарств в аптеки из-за повышенного спроса и проблем с логистикой. При этом в ведомстве не уточнили, что это за лекарства.