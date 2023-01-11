«Коснется всех?»: Проблемы с лекарствами в аптеках не скажутся на ценах
Проблема с амоксициллином касается не только России, но и других стран, и это может повториться с любыми лекарствами, объяснил в эфире НСН Сергей Шуляк.
Логистические проблемы с поставкой в Россию лекарств остаются, однако это не отражается на ценах в аптеках, сказал в интервью НСН фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на Росздравнадзор, что возможны задержки с поставкой отдельных лекарств в аптеки из-за повышенного спроса и проблем с логистикой. При этом в ведомстве не уточнили, что это за лекарства.
«В последнее время есть проблемы с поставками определенных препаратов, это тот же амоксициллин, некоторые гормональные препараты исчезли. Речь идет о сбоях не только в поставках готовых лекарств, но и в производстве, в поставках субстанций. Если, как в случае с амоксициллином, проблема в производстве субстанций, проблемы с препаратом возникают не только в России, а во многих странах», - сказал Шуляк.
По его словам, подобные проблемы могут коснуться любого препарата, однако цены из-за этого не поднимаются.
«Здесь нельзя говорить о каких-то определенных группах, потому что проблема может коснуться всех препаратов. Периодически возникают проблемы из-за задержек транспорта, долгие поставки, вопросы с прохождением денег, возникает много различных моментов. При этом цены не поднимаются. Если говорить о розничных аптеках, там более трети препаратов, цена на которых регулируется государством. Зачастую и ценовое регулирование влияет на доступность препаратов, они не поставляются, потому что это не выгодно», - заключил собеседник НСН.
Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил 11 января, что в настоящее время ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильна.
Ранее «Известия» утверждали, что в аптеках почти не осталось препарата для онкобольных тамоксифен, однако в Минздраве опровергли эту информацию.
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