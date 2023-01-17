В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта
Законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта внесен в Госдуму. Об этом сообщила автор документа, сенатор Ирина Рукавишникова.
Как отметила Рукавишникова в беседе с РИА Новости, проект предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ввести штрафы для фармацевтов и владельцев аптек. По словам сенатора, чаще всего именно фармацевты чаще всего нарушают закон и продают лекарства без рецепта.
«Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов», — подчеркнула Рукавишникова.
Нарушителям будет грозить штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей либо лишение права на работу в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года, пишет RT.
При этом законопроект предлагает установить штрафы для индивидуальных предпринимателей на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч.
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