В России подорожали жизненно важные лекарства
Росздравнадзор заявил о подорожании в РФ жизненно необходимых и важнейших лекарств.
В пресс-службе ведомства отметили, что за 11 месяцев 2022 года стоимость препаратов из соответствующего перечня, состоящего их 811 позиций, выросла на 1,8%.
«Согласно данным мониторинга... уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации», - добавили в Росздравнадзоре.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов будут включены лекарства для лечения тяжёлых заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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