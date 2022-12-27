В России подорожали жизненно важные лекарства

В пресс-службе ведомства отметили, что за 11 месяцев 2022 года стоимость препаратов из соответствующего перечня, состоящего их 811 позиций, выросла на 1,8%.

«Согласно данным мониторинга... уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации», - добавили в Росздравнадзоре.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов будут включены лекарства для лечения тяжёлых заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».