В России подорожали жизненно важные лекарства

Росздравнадзор заявил о подорожании в РФ жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Производители заявили о необходимости увеличить цены на лекарства

В пресс-службе ведомства отметили, что за 11 месяцев 2022 года стоимость препаратов из соответствующего перечня, состоящего их 811 позиций, выросла на 1,8%.

«Согласно данным мониторинга... уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации», - добавили в Росздравнадзоре.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов будут включены лекарства для лечения тяжёлых заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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