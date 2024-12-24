ГОСТ на шаурму появится в России в 2025 году

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало разрабатывать ГОСТ на шаурму летом 2024 года. Сегодня в России нет единых технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции. В Роскачестве объяснили, что таким образом хотят предотвратить риски массовых отравлений потребителей.

На бобинах мясо для шаурмы не прожаривается до конца, что создает риск заразиться сальмонеллезом, способ приготовления будет пересмотрен, заявил ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов «Радиоточке НСН».

