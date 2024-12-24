ГОСТ на шаурму появится в России в 2025 году
ГОСТ на шаурму появится в России в 2025 году, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, передает ТАСС.
По его словам, недавно завершилась подготовка первой редакции стандарта, который вскоре будет опубликован для обсуждения. Он подчеркнул, что этот вид продукции будут держать на контроле. Также появится ГОСТ на принципы пищевой безопасности в общепите, сроки появления новых рекомендаций не уточняются.
Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало разрабатывать ГОСТ на шаурму летом 2024 года. Сегодня в России нет единых технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции. В Роскачестве объяснили, что таким образом хотят предотвратить риски массовых отравлений потребителей.
На бобинах мясо для шаурмы не прожаривается до конца, что создает риск заразиться сальмонеллезом, способ приготовления будет пересмотрен, заявил ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru