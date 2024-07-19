Посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой
Два кафе с шаурмой закрыли в Благовещенске из-за выявленной острой кишечной инфекции у посетителей. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Число пострадавших посетителей в ведомстве не уточнили. Там лишь сообщили, что после происшествия закрыты кафе быстрого питания «Шаурма 5 звезд» и «Шаурма №1».
В результате расследования в этих заведениях зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического закона. В частности отсутствовали документы качества и безопасности пищевой продукции, не соблюдался температурный режим хранения полуфабрикатов для приготовления шаурмы, отсутствовало горячее водоснабжение и канализация. Посуду и инвентарь в кафе мыли без дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях общепита было много мух и следов их жизнедеятельности.
Ранее кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru