Посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой

Два кафе с шаурмой закрыли в Благовещенске из-за выявленной острой кишечной инфекции у посетителей. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Число пострадавших посетителей в ведомстве не уточнили. Там лишь сообщили, что после происшествия закрыты кафе быстрого питания «Шаурма 5 звезд» и «Шаурма №1».