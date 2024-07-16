СК: число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 17 человек
Число отравившихся на севере Москвы увеличилось до 17 человек. Предварительный диагноз — сальмонеллез. В настоящее время проверяются три заведения общественного питания, сообщается в Telegram-канале московского главка СК России.
В настоящее время следователи проводят проверки по адресам трех точек быстрого питания, расположенным на Дмитровском шоссе.
Помимо этого, удалось установить местонахождение владельца одной из точек питания. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.
28 июня газета «Известия» сообщила, что Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало формировать новый национальный стандарт для шаурмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru