СК: число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 17 человек

Число отравившихся на севере Москвы увеличилось до 17 человек. Предварительный диагноз — сальмонеллез. В настоящее время проверяются три заведения общественного питания, сообщается в Telegram-канале московского главка СК России.

В настоящее время следователи проводят проверки по адресам трех точек быстрого питания, расположенным на Дмитровском шоссе.

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Помимо этого, удалось установить местонахождение владельца одной из точек питания. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.

28 июня газета «Известия» сообщила, что Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало формировать новый национальный стандарт для шаурмы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Следственный КомитетОтравлениеШаурма

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