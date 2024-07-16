СК: число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 17 человек

Число отравившихся на севере Москвы увеличилось до 17 человек. Предварительный диагноз — сальмонеллез. В настоящее время проверяются три заведения общественного питания, сообщается в Telegram-канале московского главка СК России.

В настоящее время следователи проводят проверки по адресам трех точек быстрого питания, расположенным на Дмитровском шоссе.