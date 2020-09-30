Российская туротрасль планирует создание Клуба инвесторов

«Будем работать над новым законом "О туризме", который уже очень давно не обновлялся. Мы также хотим создать Клуб инвесторов, потому что отрасли нужны инвестиции, а том числе и частные. Клуб объединит и российских, и иностранных инвесторов, которые готовы вложиться в индустрию. Взамен мы можем снизить ставку кредита при строительстве объектов туриндустрии », - анонсировал глава РСТ.

Ранее Андрей Игнатьев назвал НСН сумму недополученной прибыли России от въездного туризма из-за пандемии.

