Российская туротрасль планирует создание Клуба инвесторов

Туротрасли нужно обновление и нужны новые законы, существовать в современных реалиях при старых нормах невозможно. Об этом на пресс-конференции НСН заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

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«Будем работать над новым законом "О туризме", который уже очень давно не обновлялся. Мы также хотим создать Клуб инвесторов, потому что отрасли нужны инвестиции, а том числе и частные. Клуб объединит и российских, и иностранных инвесторов, которые готовы вложиться в индустрию. Взамен мы можем снизить ставку кредита при строительстве объектов туриндустрии », - анонсировал глава РСТ.

Ранее Андрей Игнатьев назвал НСН сумму недополученной прибыли России от въездного туризма из-за пандемии.

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Фото: sochi.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНТуризм
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