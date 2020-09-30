Российская туротрасль планирует создание Клуба инвесторов
Туротрасли нужно обновление и нужны новые законы, существовать в современных реалиях при старых нормах невозможно. Об этом на пресс-конференции НСН заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
«Будем работать над новым законом "О туризме", который уже очень давно не обновлялся. Мы также хотим создать Клуб инвесторов, потому что отрасли нужны инвестиции, а том числе и частные. Клуб объединит и российских, и иностранных инвесторов, которые готовы вложиться в индустрию. Взамен мы можем снизить ставку кредита при строительстве объектов туриндустрии », - анонсировал глава РСТ.
Ранее Андрей Игнатьев назвал НСН сумму недополученной прибыли России от въездного туризма из-за пандемии.
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