СМИ: Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде

Гражданин России выжил при падении сверхлегкого самолета в Таиланде. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Инцидент произошел в субботу в районе Тхаланг на острове Пхукет. Известно, что сверхлегкий самолет МХ-2 Sprint компании Quick Silver Aircraft вылетел из местного авиапарка в 14.00 (10.00 мск) и упал на дорогу в 16.30 (12.30 по Москве).

«Пилот-инструктор, 40-летний гражданин Таиланда Сурасак Чана, получил травму черепа и перелом лодыжки. Также пострадал пилот-ученик, 36-летний гражданин России Сергей Разуков», - отмечается в материале.

Какие травмы получил россиянин, не уточняется. Полиция начала следствие по факту ЧП.

