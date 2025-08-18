СМИ: Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде
Гражданин России выжил при падении сверхлегкого самолета в Таиланде. Об этом пишет газета Bangkok Post.
Инцидент произошел в субботу в районе Тхаланг на острове Пхукет. Известно, что сверхлегкий самолет МХ-2 Sprint компании Quick Silver Aircraft вылетел из местного авиапарка в 14.00 (10.00 мск) и упал на дорогу в 16.30 (12.30 по Москве).
«Пилот-инструктор, 40-летний гражданин Таиланда Сурасак Чана, получил травму черепа и перелом лодыжки. Также пострадал пилот-ученик, 36-летний гражданин России Сергей Разуков», - отмечается в материале.
Какие травмы получил россиянин, не уточняется. Полиция начала следствие по факту ЧП.
Ранее небольшой самолет разбился в океане в американской Северной Каролине. На борту был только пилот, он получил травмы, не опасные для жизни, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ сорвала попытку Киева совершить теракт на Крымском мосту
- СМИ: Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде
- Над территорией России сбили 23 беспилотника ВСУ
- Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
- США: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу
- ЛДПР открыла магазин партийного мерча
- В Госдуме не подтвердили информацию о новых запретах для дачников
- Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт, отказавшись от Крыма
- СМИ: Зеленский находится в безвыходном положении перед встречей с Трампом
- Трамп признал, что выбор места для переговоров с Путиным был предметом спора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru