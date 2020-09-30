В РСТ назвали недополученную прибыль из-за пандемии

«Несмотря на серьёзное падение объемов, и туризм оказался одной из пострадавших отраслей, туризм жив. 10 млрд. долларов – столько приносил нам въездной туризм, на сегодня уже недополучили 7 млрд. Это очень большая сумма, которая сопоставима с продажей драгметаллов», - отметил Андрей Игнатьев.

Он отметил, что без мер господдержки российский туризм не смог бы выжить. В первую очередь, это отсрочка возврата средств за неиспользованные туры.

