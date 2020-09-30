В РСТ назвали недополученную прибыль из-за пандемии
Россия недополучила из-за пандемии колоссальную прибыль. Об этом на пресс-конференции НСН заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
«Несмотря на серьёзное падение объемов, и туризм оказался одной из пострадавших отраслей, туризм жив. 10 млрд. долларов – столько приносил нам въездной туризм, на сегодня уже недополучили 7 млрд. Это очень большая сумма, которая сопоставима с продажей драгметаллов», - отметил Андрей Игнатьев.
Он отметил, что без мер господдержки российский туризм не смог бы выжить. В первую очередь, это отсрочка возврата средств за неиспользованные туры.
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