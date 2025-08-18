ФСБ сорвала попытку Киева совершить теракт на Крымском мосту
ФСБ пресекла очередную попытку спецслужб Украины совершить террористическую атаку на Крымском мосту с использованием автомобиля с взрывчаткой. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия - Алания», - указали в спецслужбе.
Авто должно было проследовать в Краснодарский край на автовозе с частным водителем перевозчика. Далее машину с бомбой планировали передать другому водителю, которого хотели использовать «втемную». Невольный террорист-смертник должен был выехать в Крым через Крымский мост.
ФСБ своевременно вскрыла планы злоумышленников, выявила и обезвредила замаскированное в автомобиле «Шевроле Вольт» взрывное устройство. Все лица, причастные к доставке бомбы на территорию России, задержаны.
Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны в Московской области, пишет Ura.ru.
