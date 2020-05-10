Омбудсмен по образованию предложил альтернативу ЕГЭ
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН выступил против проведения ЕГЭ в 2020 году.
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, они предполагают рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию, а также санитарную обработку рук.
Напомним, пока решение о повторном переносе ЕГЭ в 2020 году не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН предложил альтернативу ЕГЭ для вступительной кампании 2020 года.
«Мы боремся за то, чтобы отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. Первое. Нельзя их подвергать такому стрессу. Второе. Нельзя устраивать ЕГЭ в период пандемии коронавируса. Потому что в середине июня, как утверждают вирусологи, мы не достигнем пика эпидемии. В это время устраивать ЕГЭ – это просто преступление. Поэтому надо дать возможность детям поступать в высшие учебные заведения через представления в приемные комиссии своих аттестатов зрелости, как это было раньше. Пусть в этом году вместо ЕГЭ будет конкурс аттестатов. И министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков не раз заявлял, что готов сделать виртуальные приемные комиссии. Таким образом, мы поможем нашей молодежи», - считает омбудсмен по образованию.
Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН рассказал, какие профессии после окончания пандемии станут не востребованы, а какие получат вторую жизнь.
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