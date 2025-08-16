Американские журналисты получили в подарок от российских коллег бутылку водки

Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге от бутылки русской водки, полученной в подарок от российских журналистов.

«Без сделки», но «продуктивно»: Как прошла встреча Путина и Трампа на Аляске

Как пишет РИА Новости, Гленн рассказал о своих эмоциях российским коллегам-журналистам.

Российский журналист, у которого произошли проблемы с оборудования, взял необходимую технику напрокат у американской команды. В знак благодарности он преподнес коллегам из США бутылку традиционной русской водки.

«Приезжайте в Москву, и вы получите три таких водки», — сказал американскому коллеге корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Напомним, ночью 16 августа мск завершилась встреча президентов России и США, которая состоялась на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о завершении украинского конфликта, о контроле над ядерными вооружениями, восстановлении двусторонних контактов в областях экономики и безопасности, а также о возможной новой встрече в Москве, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
