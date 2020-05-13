Луховицкий: Из-за переноса ЕГЭ дети могут сразу после экзаменов пойти служить

«Во-первых, отмена в этом году ОГЭ, с точки зрения профсоюза «Учитель», совершенно правильный и необходимый шаг. А с переносом ЕГЭ на более поздний срок, всё зависит от того, каким именно будет этот срок. Если, допустим, экзамен пройдёт с конца июня и до середины июля, то это никак ни на чём отрицательно не скажется. Но если, как были уже предложения, перенести проведение ЕГЭ на конец августа, то это повлечёт за собой очень серьёзные негативные последствия. Это сорвёт работу школы в новом году, приведёт к тому, что учителя не отдохнут, а дети, которые должны сдавать ЕГЭ будут всё лето нервничать и судорожно готовиться, и перед институтом у них и их родителей не будет времени для отдыха», - сообщил учитель.

Он также предрёк возможные проблемы с набором в армию, предположив, что у учеников, после сдачи ЕГЭ, может не остаться времени подать документы на поступление в ВУЗы до их призыва.

«Кроме того, могут возникнуть проблемы с набором в армию, потому что неизвестно до какого времени военкоматы будут ждать сдачу ЕГЭ. И не получится ли так, что ребёнок, сдав экзамен, на следующий день пойдёт служить. Потому что ни о каком переносе срока призыва я не слышал», - добавил Луховицкий.

Тем временем министр образования и науки Валерий Фальков предложил провести выпускные в российских вузах в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

Эту идею в беседе с НСН поддержала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, добавив, что лучше отметить выпускной в онлайне, чем никак вообще.

«Можно поддержать эту инициативу, потому что лучше онлайн, чем никак. А когда всем можно будет собираться, можно попробовать уже нормально провести выпускной», - сказала Волынец.

