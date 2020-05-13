Луховицкий: Из-за переноса ЕГЭ дети могут сразу после экзаменов пойти служить
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал НСН, к каким последствиям может привести перенос ЕГЭ в 2020 году, если дата будет слишком поздней.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году перенесен с 8 июня на более поздний срок. Об этом заявили в Минпросвещения России. Как подчеркнул замминистра просвещения Виктор Басюк, такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения и принято, исходя из эпидситуации в стране, а также необходимых требований защиты здоровья учащихся и педагогов.
В ведомстве добавили, что ученикам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, отметки в аттестат могут быть выставлены по итогам года. Между тем, для учащихся девятых классов собираются отменить проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике: итоговые оценки выставят на основании годовых, пишет RT.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН поддержал идею отмены ОГЭ в 2020 году, но предупредил, что если переносить ЕГЭ на слишком позднюю дату, то это может привести к очень серьёзным негативным последствиям.
«Во-первых, отмена в этом году ОГЭ, с точки зрения профсоюза «Учитель», совершенно правильный и необходимый шаг. А с переносом ЕГЭ на более поздний срок, всё зависит от того, каким именно будет этот срок. Если, допустим, экзамен пройдёт с конца июня и до середины июля, то это никак ни на чём отрицательно не скажется. Но если, как были уже предложения, перенести проведение ЕГЭ на конец августа, то это повлечёт за собой очень серьёзные негативные последствия. Это сорвёт работу школы в новом году, приведёт к тому, что учителя не отдохнут, а дети, которые должны сдавать ЕГЭ будут всё лето нервничать и судорожно готовиться, и перед институтом у них и их родителей не будет времени для отдыха», - сообщил учитель.
Он также предрёк возможные проблемы с набором в армию, предположив, что у учеников, после сдачи ЕГЭ, может не остаться времени подать документы на поступление в ВУЗы до их призыва.
«Кроме того, могут возникнуть проблемы с набором в армию, потому что неизвестно до какого времени военкоматы будут ждать сдачу ЕГЭ. И не получится ли так, что ребёнок, сдав экзамен, на следующий день пойдёт служить. Потому что ни о каком переносе срока призыва я не слышал», - добавил Луховицкий.
Тем временем министр образования и науки Валерий Фальков предложил провести выпускные в российских вузах в онлайн-формате, сообщает ТАСС.
Эту идею в беседе с НСН поддержала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, добавив, что лучше отметить выпускной в онлайне, чем никак вообще.
«Можно поддержать эту инициативу, потому что лучше онлайн, чем никак. А когда всем можно будет собираться, можно попробовать уже нормально провести выпускной», - сказала Волынец.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- Комитет Совфеда поддержал закон о дистанционном голосовании
- Объединение Архангельской области и НАО вынесут на референдум
- Выпускники школ сдадут лишь два предмета ЕГЭ для вуза
- Появилось объяснение визита Козака в Берлин
- COVID-out. Депутат Оксана Пушкина призналась, что «подцепила вирус»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru