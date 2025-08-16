MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore

Российский мессенджер MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore в России.

Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей

Так, MAX лидирует в Google Play с оценкой 4,6, а в AppStore — с отметкой 4,4.

Помимо национального мессенджера, в топ бесплатных приложений в AppStore входят VPN-сервисы и Google Meet, используемый для видеосвязи и звонков. В Google Play среди лидеров — VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.

Официальный запуск мессенджера MAX запланирован на начало осени.

Ранее гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков заявил НСН, что к осени будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, но сами мессенджеры блокировать не будут.

