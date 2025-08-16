Белоруссия на «Интервидении» представит номер без национальных мотивов

Представительница Белоруссии на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» Настя Кравченко рассказала, что представит современный номер без использования национальных мотивов.

«Сердечки, а не победа»: Участница «Интервидения» от Белоруссии об ожиданиях от конкурса

По ее словам, команда решила не зацикливаться на том, что на сцене необходимо показать национальную символику.

Певица призналась ТАСС, что ее главное желание заключается в том, что ее песня «попала в сердце» всем слушателям.

«Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов). Участие в песенном конкурсе подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

Ранее Кравченко в интервью НСН рассказала, что ее песня «Мотылёк» была написана специально под конкурс «Интервидение» и будет исполняться на русском языке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Насти Кравченко
ТЕГИ:МузыкантыМузыкаКонкурсИнтервидениеПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры