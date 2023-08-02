Союз пенсионеров напомнил «победившему патернализм» Минфину о заморозке накоплений

Накануне в Минфине РФ сообщили, что введение накопительной пенсии с 2002 года спровоцировало изменение модели патерналистического поведения граждан в вопросе дополнительного пенсионного дохода. Отмечается, что они стали рассчитывать не на государство, а на себя. В ведомстве отметили, что удалось добиться понимания о необходимости самостоятельно формировать дополнительный доход к будущей пенсии. Рязанский, однако, напомнил, что часть положительного эффекта "съела" заморозка накоплений, продолжающаяся с 2014 года.

«Интерес был. Но, к большому сожалению, процесс был остановлен заморозкой поступления новых средств. Эти деньги на сегодняшний день находятся на счетах наших граждан, тех, кто туда вносил деньги. Они находятся на счетах и, к нашему большому огорчению, не дают накопительного эффекта. Мы также мало знаем о том, какую пользу они приносят государству, об этом мало говорят. Поэтому была предусмотрена реновация этой идеи, она превратилась в новую систему, которая предлагает дополнять госгарантиями и более широким госучастием. Позволит ли это вовлечь дополнительные ресурсы граждан в накопительный компонент, будет ясно позднее», - добавил Рязанский.

По мнению эксперта, популярность новой программы долгосрочных сбережений граждан будет зависеть от того, насколько это будет наглядно и безопасно.

«Сегодня слишком неустойчивое положение в экономике для того, чтобы сказать, что граждане готовы себе откладывать от зарплаты какую-то часть, достаточно весомую… И смогут ли на сегодняшний день эти накопления расти более быстрыми и надежными способами, чем обычные способы вложения в банковскую систему на депозит? Если это будет более эффективно и наглядно, то люди пойдут на это. Так делает весь цивилизованный мир. Задача государства в том, чтобы помочь сохранить, сделать так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений сохранность этих денег», - сказал Рязанский.