Союз пенсионеров напомнил «победившему патернализм» Минфину о заморозке накоплений
Россияне интересовались негосударственными пенсионными фондами, но все испортила заморозка накопительной части пенсии, отметил в эфире НСН глава Союза Валерий Рязанский.
У россиян появится интерес к негосударственным пенсионным фондам (НПФ), если будет обеспечена сохранность средств, заявил глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью НСН.
Накануне в Минфине РФ сообщили, что введение накопительной пенсии с 2002 года спровоцировало изменение модели патерналистического поведения граждан в вопросе дополнительного пенсионного дохода. Отмечается, что они стали рассчитывать не на государство, а на себя. В ведомстве отметили, что удалось добиться понимания о необходимости самостоятельно формировать дополнительный доход к будущей пенсии. Рязанский, однако, напомнил, что часть положительного эффекта "съела" заморозка накоплений, продолжающаяся с 2014 года.
«Интерес был. Но, к большому сожалению, процесс был остановлен заморозкой поступления новых средств. Эти деньги на сегодняшний день находятся на счетах наших граждан, тех, кто туда вносил деньги. Они находятся на счетах и, к нашему большому огорчению, не дают накопительного эффекта. Мы также мало знаем о том, какую пользу они приносят государству, об этом мало говорят. Поэтому была предусмотрена реновация этой идеи, она превратилась в новую систему, которая предлагает дополнять госгарантиями и более широким госучастием. Позволит ли это вовлечь дополнительные ресурсы граждан в накопительный компонент, будет ясно позднее», - добавил Рязанский.
По мнению эксперта, популярность новой программы долгосрочных сбережений граждан будет зависеть от того, насколько это будет наглядно и безопасно.
«Сегодня слишком неустойчивое положение в экономике для того, чтобы сказать, что граждане готовы себе откладывать от зарплаты какую-то часть, достаточно весомую… И смогут ли на сегодняшний день эти накопления расти более быстрыми и надежными способами, чем обычные способы вложения в банковскую систему на депозит? Если это будет более эффективно и наглядно, то люди пойдут на это. Так делает весь цивилизованный мир. Задача государства в том, чтобы помочь сохранить, сделать так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений сохранность этих денег», - сказал Рязанский.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан. Она заработает с 1 января 2024 года. Согласившиеся на участие в программе смогут реинвестировать в нее средства своей прежней накопительной пенсии, а также формировать накопления за счет новых взносов и сумм, перечисляемых государством в рамках софинансирования. Сбережения могут быть использованы после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Заморозка накопительной части пенсии была продлена до конца 2025 года. Она была заморожена с 2014 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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