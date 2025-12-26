Боевика группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), готовившего теракты в новогодние праздники, задержали в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

Операция по задержанию злоумышленника была проведена полицией и контрразведкой в городе Малатья. По данным силовиков, боевик Ибрагим Буртакучин поддерживал контакты со сторонниками террористов в Турции и за границей с целью подготовки терактов.

До этого полиция Стамбула задержала 115 подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации, которые планировали теракты в праздничные дни.

Между тем в России задержали десять человек по подозрению в совершении терактов и диверсий по заданиям спецслужб Украины, пишет «Свободная пресса».

