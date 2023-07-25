Исследование: россияне хотят получать от работодателя дополнительную пенсию в 30 тысяч рублей

При этом желаемый размер корпоративной пенсии почти каждый второй оценил в сумму свыше 30 тысяч рублей в месяц. В 2023 году получать пенсию от своего работодателя хотят 85% россиян. Это самое высокое значение с 2021 года. В прошлом году таких было 80%.

Как выяснилось, только 2% россиян принимают участие в корпоративных пенсионных программах. Из них 48% принадлежит к возрастной группе 40-50 лет.

Ранее экономист напомнила о пересчете пенсий работающим пенсионерам 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

