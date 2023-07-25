Исследование: россияне хотят получать от работодателя дополнительную пенсию в 30 тысяч рублей
Рекордное число граждан России хотят получать пенсию от работодателя в дополнение к выплате от государства, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенного «Работой.ру» и «СберНПФ».
При этом желаемый размер корпоративной пенсии почти каждый второй оценил в сумму свыше 30 тысяч рублей в месяц. В 2023 году получать пенсию от своего работодателя хотят 85% россиян. Это самое высокое значение с 2021 года. В прошлом году таких было 80%.
Как выяснилось, только 2% россиян принимают участие в корпоративных пенсионных программах. Из них 48% принадлежит к возрастной группе 40-50 лет.
Ранее экономист напомнила о пересчете пенсий работающим пенсионерам 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru