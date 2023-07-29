Юрист рассказал, когда россиянам могут отказать в пенсии по старости

Россиянам, у которых недостаточно стажа или индивидуальных пенсионных накоплений при наступлении пенсионного возраста, могут отказать в назначении страховой пенсии. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

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Как отметил эксперт, страховую пенсию по старости назначают вне зависимости от выхода на заслуженный отдых или продолжения трудовой деятельности. Для получения такой выплаты необходимы трудовой стаж и пенсионные коэффициенты. Минимальный стаж для выхода на пенсию в текущем году — 14 лет, и при подаче заявления необходимо иметь 25,8 пенсионных балла.

«При несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», — указал Виноградов.

По словам юриста, исправить ситуацию можно, продолжая работать и копить стаж либо докупив баллы. Для этого следует подать заявление в Соцфонд. Благодаря уплате годового минимума страховых пенсионных взносов можно получить дополнительный год к стажу. Эксперт указал, что допускается покупка лишь половины страхового стажа.

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ФОТО: РИА Новости
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