«Занятие сексом, особенно у людей детородного возраста от 20 до 50 лет, – обычное дело, когда человек хочет сильных эмоций либо пытается убрать негативные переживания. Не удивлюсь, если у наших предков перед каким-нибудь важным походом был активный секс, потому что нужно было как-то снять страх, возможно, зачать ребенка. В основе таких вещей лежат ключевые инстинкты. Также, думаю, перед праздниками увеличивается количество людей, которые ходят в спортзал, потому что стресс также выходит через периферию — руки, ноги. Туда же относятся корпоративы с безумными плясками на столах. Хочется праздника в широком смысле слова, хочется из этих будней выйти во что-то другое, очень яркое и приятное. Мы не берем в эту статистику подростков, молодых людей, у которых только началась какая-то сексуальная жизнь, и тех, у кого она на грани завершения. Они, наоборот, хотят посмотреть телевизор, встретиться с друзьями, выпить и поболтать», — сказала Панфилова.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что новогодние праздники не избавят россиян от выгорания и стресса, накопившегося на работе за год, а только усилят отвращение от нелюбимой работы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

