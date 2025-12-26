Психолог объяснила, почему перед Новым годом особенно хочется секса
Острое желание заняться сексом — это обычная практика для снятия нервного напряжения, по этой же причине люди отчаянно танцуют на столах на корпоративах, либо активно ударяются в спорт, сказала НСН Наталья Панфилова.
Справиться с эмоциональным напряжением перед Новым годом помогают секс, спорт и новогодние корпоративы. Об этом НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.
Люди начинают чаще заниматься сексом в предпраздничный сезон, чтобы снять стресс. К такому выводу пришла Американская психиатрическая ассоциация, сообщила газета New York Post. Панфилова пояснила, что секс помогает снять нервное напряжение людям в возрасте от 20 до 50 лет.
«Занятие сексом, особенно у людей детородного возраста от 20 до 50 лет, – обычное дело, когда человек хочет сильных эмоций либо пытается убрать негативные переживания. Не удивлюсь, если у наших предков перед каким-нибудь важным походом был активный секс, потому что нужно было как-то снять страх, возможно, зачать ребенка. В основе таких вещей лежат ключевые инстинкты. Также, думаю, перед праздниками увеличивается количество людей, которые ходят в спортзал, потому что стресс также выходит через периферию — руки, ноги. Туда же относятся корпоративы с безумными плясками на столах. Хочется праздника в широком смысле слова, хочется из этих будней выйти во что-то другое, очень яркое и приятное. Мы не берем в эту статистику подростков, молодых людей, у которых только началась какая-то сексуальная жизнь, и тех, у кого она на грани завершения. Они, наоборот, хотят посмотреть телевизор, встретиться с друзьями, выпить и поболтать», — сказала Панфилова.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что новогодние праздники не избавят россиян от выгорания и стресса, накопившегося на работе за год, а только усилят отвращение от нелюбимой работы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
